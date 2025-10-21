بيئة الخرمة ترفع وعي المربين بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان عبر ورشة توعوية

كما استعرضت الورشة أحدث الأساليب العلمية في الكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية المعدية، وسبل تطبيق الممارسات البيطرية السليمة في المزارع، إلى جانب مناقشة تجارب ميدانية ناجحة في السيطرة على بعض الأمراض التي تم رصدها في بيئة المزارع المحلية.