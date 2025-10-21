بيئة الخرمة ترفع وعي المربين بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان عبر ورشة توعوية

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة ممثلًا في قسم الثروة الحيوانية، وبالتعاون مع مركز وقاء وقسم الأمراض الوبائية، ورشة عمل توعوية متخصصة بعنوان “معرفة مربي الماشية بأهم أمراض حيوانات المزرعة”، وذلك صباح اليوم في مقر المكتب، بحضور مدير المكتب عبدالله بن خالد السبيعي وعدد من مربي الماشية بالمحافظة.
وقدّم الورشة كلٌّ من رئيس قسم الزراعة الدكتور خالد محمد إدريس الصيني، والدكتور أحمد محمد محسب، وبمشاركة ممثل مركز وقاء الدكتور راكان مجول، حيث تناولت الورشة أبرز الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق الوقاية منها، ووسائل الحد من انتشارها بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.
كما استعرضت الورشة أحدث الأساليب العلمية في الكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية المعدية، وسبل تطبيق الممارسات البيطرية السليمة في المزارع، إلى جانب مناقشة تجارب ميدانية ناجحة في السيطرة على بعض الأمراض التي تم رصدها في بيئة المزارع المحلية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي ينفذها مكتب الوزارة بمحافظة الخرمة، بهدف تعزيز الثقافة البيطرية لدى المربين، ورفع كفاءة الممارسات الصحية في قطاع الثروة الحيوانية، دعمًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.