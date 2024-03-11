"رعاية تبوك" تنال جائزة "الأكثر في توثيق الفرص التطوعية"

حصدت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك، اليوم الاثنين، المركز الثاني على مستوى المملكة، بجائزة "الجهات الأكثر تفعيلاً في توثيق الفرص التطوعية الاحترافي".
جاء ذلك بعد إعلان المركز الوطني للقطاع غير الربحي، عن فوز الجمعية بالجائزة؛ لتحقيقها معايير المركز للفرص التطوعية الاحترافية.
وقال رئيس مجلس الإدارة للجمعية خالد بن إسماعيل البلوي: إن المعايير التي وضعها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تمثلت في جودة توثيق الفرص التطوعية الاحترافية، وإرسال الشواهد الواضحة والمناسبة للفرص التطوعية، وتفعيل التطوع الاحترافي؛ بما يتناسب مع أنشطة وفعاليات الجمعية.
وأضاف "البلوي"، أن الجمعية تسعى لتنظيم العمل التطوعي، وصناعة الفرص التطوعية التخصصية، عبر إنشاء إدارة مختصة بالتطوع، تتولى نشر ثقافة التطوع وتهيئة البيئة للمتطوعين.
وأوضح أن ذلك من خلال تحديد البرامج والمشروعات والفرص التطوعية، وتطوير وتأهيل المتطوعين؛ بما يعود بالنفع على الجمعية والمتطوع والمجتمع، وكذلك الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى للوصول إلى مليون متطوع سنويًا.
يُذكر أن "الرعاية الصحية" بمنطقة تبوك، هي إحدى الجمعيات المسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم "772"، والتي تسعى لرفع الوعي الصحي وتوعية وتثقيف المجتمع صحيًا، وتقديم الدعم المادي والعيني للمرضى المحتاجين، وتدريب وتأهيل الكوادر المتطوعة في المجال الصحي.