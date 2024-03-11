"رعاية تبوك" تنال جائزة "الأكثر في توثيق الفرص التطوعية"

وأوضح أن ذلك من خلال تحديد البرامج والمشروعات والفرص التطوعية، وتطوير وتأهيل المتطوعين؛ بما يعود بالنفع على الجمعية والمتطوع والمجتمع، وكذلك الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى للوصول إلى مليون متطوع سنويًا.