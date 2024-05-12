"وقاء مكة" يُشارك في التوعية بأهمية اليوم الدولي للصحة النباتية

نظم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة فعالية بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية تحت شعار "حماية النباتات حماية للحياة" والذي يوافق يوم 12 مايو من كل عام لتعزيز دور الصحة النباتية عالمياً وذلك بمحافظة الطائف.
وتأتي مشاركة "وقاء" بجناح تعريفي للتوعية والتثقيف بأهميته في تعزيز الصحة النباتية لحماية الثروة النباتية والحد من مخاطر الآفات والأمراض، من خلال توزيع بروشورات توعوية وتثقيفية على الزوار عن أهم الممارسات الزراعية الصحيحة والرد على الاستفسارات والتي ستستمر لثلاثة أيام.
وتهدف الفعالية إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى المُزارعين والمستفيدين والمهتمين بالقطاع الزراعي وانعكاس وإسهام ذلك في القضاء على الجوع وحماية التنوع البيولوجي والبيئي وتحفيز التنمية الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات والمساهمة في حماية البيئة.
ويعمل مركز وقاء بدوره في الوقاية والمكافحة من الآفات والأمراض النباتية، بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات دورية للرصد والمتابعة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الاختصاص.