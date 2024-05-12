"وقاء مكة" يُشارك في التوعية بأهمية اليوم الدولي للصحة النباتية

وتهدف الفعالية إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى المُزارعين والمستفيدين والمهتمين بالقطاع الزراعي وانعكاس وإسهام ذلك في القضاء على الجوع وحماية التنوع البيولوجي والبيئي وتحفيز التنمية الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات والمساهمة في حماية البيئة.