انقطاع الكهرباء في "وادي نيرا" والقرى المجاورة.. سيناريو متكرر ومعاناة متكررة للأهالي

وقال عبدالله شمسي: "إن الانقطاعات تكاد تكون متكررة، خاصة في موسم هطول الأمطار، بدون سابق إنذار، ولاسيما وقت الظهيرة، الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى أكثر من ٣٥ درجة مئوية، وكذلك الفترة المسائية. وتتفاوت مدة انقطاع التيار الكهربائي من 30 دقيقة إلى أكثر من 4 ساعات متتالية، كان آخرها مساء اليوم، ولمدة تجاوزت الساعتين".