أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في تعليم الطائف يحتفون باليوم الدولي للتسامح

احتفل اليوم أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في أكثر من 1,700 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في الطائف باليوم الدولي للتسامح، وذلك لتحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية للوعي الفكري، من خلال تعزيز القيم الوطنية والوسطية والتسامح، وتعزيز القيم الوطنية وقيم الوسطية والتسامح. ونفذت المدارس في التعليم الخاص والعام، مع إشراك الطلاب في المدارس العالمية وطلاب برامج ذوي الإعاقة، فعاليات هذه المناسبة بما يُظهر التعايش والتنوع الثقافي، فيما تستمر الفعاليات لمدة خمسة أيام، وتتضمن برامج وفعاليات لتعزيز سلوكيات التسامح.