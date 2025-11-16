أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في تعليم الطائف يحتفون باليوم الدولي للتسامح

احتفل اليوم أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في أكثر من 1,700 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في الطائف باليوم الدولي للتسامح، وذلك لتحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية للوعي الفكري، من خلال تعزيز القيم الوطنية والوسطية والتسامح، وتعزيز القيم الوطنية وقيم الوسطية والتسامح. ونفذت المدارس في التعليم الخاص والعام، مع إشراك الطلاب في المدارس العالمية وطلاب برامج ذوي الإعاقة، فعاليات هذه المناسبة بما يُظهر التعايش والتنوع الثقافي، فيما تستمر الفعاليات لمدة خمسة أيام، وتتضمن برامج وفعاليات لتعزيز سلوكيات التسامح.
وأكد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية تنفيذ مناسبة اليوم الدولي للتسامح في مدارس المحافظة، لتعزيز قيمة التسامح انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الريادي في نشر الوعي بهذه المناسبة، مبينًا أن زراعة قيم التسامح لدى الطلاب والطالبات تسهم في تعزيز القيم الوطنية، مشيرًا إلى الجهود العظيمة التي يقف خلفها مديرو ومديرات المدارس في تفعيل فعاليات المناسبة لتحقيق مستهدفات الوعي الفكري.
وأكد الدكتور الغامدي أهمية تفعيل اليوم العالمي للتسامح في جميع المدارس "بنين وبنات" بمشاركة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة، وأن يكون التنفيذ وفق الخطط الصادرة من وزارة التعليم والمبلغة في تعميم لجميع المدارس بهذا الشأن، والتقيد بها.