"آل مجثل" يدشّن حملة رقابية تستهدف أسواق النفع العام والمسالخ بعسير

دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، صباح اليوم بمقر الفرع، الحملة الرقابية الموجّهة والمكثفة لأسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، والتي تستمر (30) يومًا، بمشاركة (62) متخصصًا في الرقابة.
وتشمل الحملة (94) سوقًا للنفع العام ومسلخًا، وتتضمن التفتيش على التراخيص والسجلات الزراعية والتأكد من الالتزام باللوائح المنظمة لأسواق النفع العام. وفور تدشين الحملة بدأت إدارة الأسواق والمسالخ والمكاتب والوحدات بتنفيذها، بهدف رفع نسبة الالتزام بالأنظمة واللوائح وتعزيز سلامة المنتجات.
وقال آل مجثل: "اليوم ندشّن هذه الحملة الرقابية وفقًا لتوجيهات وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد الخليف، التي تهدف إلى رفع نسبة الالتزام بالأنظمة واللوائح بشكل شهري، ونأمل تطبيق الحملة بشكل جاد ومهني وبأفضل طريقة، بما يحقق مستهدفات الوزارة ويضمن تطبيق اللوائح والأنظمة".