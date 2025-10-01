"آل مجثل" يدشّن حملة رقابية تستهدف أسواق النفع العام والمسالخ بعسير

دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، صباح اليوم بمقر الفرع، الحملة الرقابية الموجّهة والمكثفة لأسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، والتي تستمر (30) يومًا، بمشاركة (62) متخصصًا في الرقابة.