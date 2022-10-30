محافظ الزلفي يترأس الاجتماع الخامس للجنة المدينة الصحية

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة الرئيسية ببرنامج مدينة الزلفي الصحية، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة وبحضور كل أعضائها.
واستعرض المحافظ والمجتمعون نتائج تقرير الزيارة الأولية لوفد وزارة الصحة للمحافظة؛ للتحقق من معايير منظمة الصحة العالمية ضمن برنامج المدن الصحية، وتمت مناقشة المؤشرات والإحصائيات الحديثة للعام الجاري.
وفي الاجتماع ناقش المجتمعون أهمية دعوة واستقطاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والاستثمار لتشغيل مهرجانات التسوق بالمحافظة، ثم شاهد الجميع العرض المرئي للجهات المشاركة في برنامج تطبيق المعايير.
وخلال الاجتماع جرى التأكيد على مختلف الجهات ذات العلاقة أهمية المساهمة في إثراء المعرض المصاحب لبرنامج المدينة الصحية؛ وصدر على أثر ذلك جملة من التوصيات والقرارات.