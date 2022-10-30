محافظ الزلفي يترأس الاجتماع الخامس للجنة المدينة الصحية

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة الرئيسية ببرنامج مدينة الزلفي الصحية، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة وبحضور كل أعضائها.