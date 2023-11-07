"كيان" تبدأ المرحلتَيْن الأولى والثانية لمبادرة "علاج الفم والأسنان" للأيتام بالرياض

بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة "علاج الفم والأسنان" لأبنائنا الأيتام، وذلك بعلاج الأيتام نزلاء دار الحضانة الاجتماعية في الربوة، بالكشف المبدئي على الفم والأسنان ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية والتطوع.
ويجرى خلال المرحلة الأولى عمل فحص ميداني مبدئي لتحديد الاحتياج من قِبل الفريق المنظم، بعد ذلك تم جدولة المستفيدين في مركز طب الأسنان بشمال الرياض، وفتح ملفات للأيتام، وعمل الفحص الكامل والأشعة اللازمة، وتحديد الخطة العلاجية من قِبل الأطباء الاستشاريين، وجدولة المواعيد في اليوم نفسه لتنظيف الأسنان، والحشوات، وعلاج الأعصاب، والجراحة.
وتُقدَّم المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "ابتسامتك جميلة" لمستفيدي جمعية كيان للأيتام، وأُقيمت في مجمع عيادات طب الأسنان شمال الرياض بإشراف الدكتور فياض بن سعود المقرن، وسيتم استكمال العلاج -بإذن الله- في الأسابيع القادمة خلال شهر نوفمبرـ وفي حالة وجود بعض الحالات التي تحتاج إلى علاج يمتد لفترة طويلة سيتم متابعة الحالة حتى يتم الانتهاء بشكل كلي في إحدى المنشآت التابعة لخدمات الأسنان.
وصرح الدكتور فياض المقرن، المشرف على المبادرة، بأن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من تجمع الرياض الصحي الثاني فيما يخص علاج الأسنان بمختلف تخصصاته، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين من أطباء الأسنان والأقسام المساندة.
وتُنفذ المبادرة كل يوم سبت من شهر نوفمبر الحالي 2023، وتعتبر ناجحة -بحمد الله-، ولاقت أصداء رائعة في مراحلها الأولية، وهي قابلة -بإذن الله- للتحسين والتطوير، وسيتم تكرارها في المستقبل -بإذن الله- مع شريحة أخرى من المستفيدين.
فيما أوضح رياض العبد الكريم، المدير التنفيذي بجمعية كيان للأيتام، أن الجمعية تعمل دائمًا على الحفاظ على صحة أبنائها الأيتام جسديًّا ونفسيًّا وسلوكيًّا؛ ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.. وقال: لا شك أن هذه المبادرة الطبية الهادفة ستعود على أبناء الجمعية بالصحة والعافية، وتسعدهم، وتشعرهم بالهدوء النفسي؛ ليمارسوا حياتهم دون ألم. شاكرًا إدارة خدمات الأسنان بتجمع الرياض الصحي الثاني على مبادرتهم الهادفة، ومتمنيًا دوام التعاون من الجميع.
يُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة على تمكين مستفيديها صحيًّا بهدف الحفاظ على صحتهم؛ ليقوموا بمهامهم الدراسية والعلمية والعملية والحياتية على أكمل وجه، بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الثاني، وتنظيم إدارة خدمات الأسنان بالمجمع، وإشراف إدارة المشاركة المجتمعية بتجمع الرياض الصحي الثاني.