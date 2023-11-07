"كيان" تبدأ المرحلتَيْن الأولى والثانية لمبادرة "علاج الفم والأسنان" للأيتام بالرياض

فيما أوضح رياض العبد الكريم، المدير التنفيذي بجمعية كيان للأيتام، أن الجمعية تعمل دائمًا على الحفاظ على صحة أبنائها الأيتام جسديًّا ونفسيًّا وسلوكيًّا؛ ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.. وقال: لا شك أن هذه المبادرة الطبية الهادفة ستعود على أبناء الجمعية بالصحة والعافية، وتسعدهم، وتشعرهم بالهدوء النفسي؛ ليمارسوا حياتهم دون ألم. شاكرًا إدارة خدمات الأسنان بتجمع الرياض الصحي الثاني على مبادرتهم الهادفة، ومتمنيًا دوام التعاون من الجميع.