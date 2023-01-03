"تعليم جازان" يدشن مبادرة لوحة القيادة والتحكم للطلاب الموهوبين "الداش بورد"

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي على أهمية تقديم البرامج المختلفة للطلبة الموهوبين ومن ذلك برنامج مساحة ابتكار الإثرائي الذي يهدف إلى مسايرة التوجه نحو العلوم والابتكارات، مبيناً أن ذلك يعد مطلباً عالمياً لبناء مجتمعات معرفية، وهو واجب وطني واحتياج ملح في مؤسسات التعليم المختلفة، حيث تعمل وزارة التعليم على دعم البحث العلمي والابتكار من منطلق الإيمان بأهميتهما في تحقيق رؤية المملكة 2030.