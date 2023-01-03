"تعليم جازان" يدشن مبادرة لوحة القيادة والتحكم للطلاب الموهوبين "الداش بورد"

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي اليوم الثلاثاء مبادرة لوحة القيادة والتحكم للطلبة الموهوبين "الداش بورد"، والتي تأتي ضمن المبادرات التي تنفذها إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم جازان، ضمن مبادراتها الهادفة لرعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات، كما نظمت إدارة الموهوبين والموهوبات برنامج مساحة ابتكار الإثرائي "مصنع الألعاب" في مرحلته الثانية والذي يستهدف مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الطلبة الموهوبين، وذلك بفندق الراديسون بلو بمدينة جازان، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين"
ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي على أهمية تقديم البرامج المختلفة للطلبة الموهوبين ومن ذلك برنامج مساحة ابتكار الإثرائي الذي يهدف إلى مسايرة التوجه نحو العلوم والابتكارات، مبيناً أن ذلك يعد مطلباً عالمياً لبناء مجتمعات معرفية، وهو واجب وطني واحتياج ملح في مؤسسات التعليم المختلفة، حيث تعمل وزارة التعليم على دعم البحث العلمي والابتكار من منطلق الإيمان بأهميتهما في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم أن برنامج مساحة الابتكار الإثرائي في مرحلته الثانية يوفر للطلبة الموهوبين والمبدعين مساحة حرة للتعلم والعمل من خلال توظيف مهارات التعلم في تنفيذ مشاريع عملية وصولاً إلى ريادة الأفكار الإبداعية، حيث يتم تقديم البرنامج من قبل معلم مساحة الابتكار في صورة وحدة إثرائية لكل فصل دراسي خلال العام، باستخدام الأدوات والتقنيات المتاحة للتصميم والبناء في المكان المخصص للعمل.
وبينت الإدارة العامة للتعليم أن البرنامج يهدف لتطبيق المعارف والخبرات المكتسبة منه في بناء نماذج أولية لمشاريع ابتكارية للطلبة الموهوبين، كما يمثل وسيلة للتعرف على الطلبة المبدعين من خلال منتجهم الإبداعي ومشروعاتهم الابتكارية، وإلى تصنيف الطلبة وفق شغفهم المعرفي واهتمامهم وميولهم ليتم توجيههم للبرامج المناسبة لهم، إضافة إلى توفير خبرات ثرية ومتنوعة لصقل الموهوبين وتنمية مهاراتهم الابتكارية.
وأشارت الإدارة العامة للتعليم إلى أن محتوى الوحدات الإثرائية الخاصة ببرنامج مساحة الابتكار الإثرائي تم إعدادها بإشراف الإدارة العامة للموهوبين؛ وذلك على ضوء التوجه الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ والأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم، بالاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وبمشاركة خبرات محلية متخصصة تعمل على تطوير البرامج المقدمة للموهوبين بالتكامل مع المعارف والخبرات المقدمة في المناهج الدراسية.
وأضافت الإدارة العامة للتعليم أن مبادرة لوحة القيادة والتحكم (داش بورد) للطلبة والطالبات الموهوبين والموهوبات تأتي كإحدى المبادرات المتميزة التي يقدمها تعليم جازان، وتحوي بيانات رصينة على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، والتي يمكن من خلالها الوصول لبيانات كل طالب ومستوياته الأدائية وجوانب القوة والميول لديه، وذلك بحسب معايير البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.