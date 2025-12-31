أمير الرياض يستقبل محافظ شقراء ويطّلع على إنجازات القطاع الصحي بالمحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم، في مكتبه بقصر الحكم، محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ومدير مستشفى شقراء العام ياسر بن علي العطني.
واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز إنجازات مستشفى شقراء العام، ومنها حصوله على اعتماد "المستشفى الصديق للطفل" لعام 2025، واعتماد "المستشفى الصديق لكبار السن" للعام نفسه، إضافة إلى حصوله على المركز الأول في جائزة جودة الأداء والتميز المؤسسي، المقدّمة من فرع وزارة الصحة بمنطقة الرياض، عن مشروع تحسين العمليات المالية.
وأكد أمير منطقة الرياض أن هذه الإنجازات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله– بدعم القطاع الصحي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بجهود المستشفى ومنسوبيه في خدمة سكان محافظة شقراء، ومؤكدًا أهمية مواصلة التميز في تقديم الرعاية الصحية.