أمير الرياض يستقبل محافظ شقراء ويطّلع على إنجازات القطاع الصحي بالمحافظة

واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز إنجازات مستشفى شقراء العام، ومنها حصوله على اعتماد "المستشفى الصديق للطفل" لعام 2025، واعتماد "المستشفى الصديق لكبار السن" للعام نفسه، إضافة إلى حصوله على المركز الأول في جائزة جودة الأداء والتميز المؤسسي، المقدّمة من فرع وزارة الصحة بمنطقة الرياض، عن مشروع تحسين العمليات المالية.