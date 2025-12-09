بلدية الموسم توقّع شراكة مجتمعية لإنشاء ملعب كرة قدم على مساحة 6800 م²

أعلنت بلدية الموسم التابعة لأمانة منطقة جازان، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025م، توقيع عقد شراكة مجتمعية مع شركة "أعيان النخبة للمقاولات العامة"، لإنشاء ملعب كرة قدم بمساحة تقدر بنحو 6800 متر مربع، دعمًا للرياضة والشباب في مركز الموسم.
وجرى توقيع الاتفاق في مقر البلدية، حيث مثّلها رئيسها المهندس أسامة بن محمد ماطري، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المبادرات المجتمعية ذات الأثر المباشر على جودة الحياة.
وأوضح المهندس ماطري أن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية لتوفير مرافق رياضية حديثة تخدم أبناء المركز، مشيرًا إلى استمرار العمل على دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تمكين الشباب، وإيجاد بيئة محفزة لممارسة الأنشطة الرياضية.
وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء ملعب بمعايير حديثة تتوافق مع الاستخدامات المتعددة، وتلبي احتياجات أهالي المركز، ضمن خطة البلدية لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المنطقة.