"هيئة الشرقية" تنظّم ندوة عن الابتزاز بمشاركة جهات عدلية وتعليمية وصحية

وأكد مدير عام الفرع، الشيخ محمد بن مروعي خواجي، أن جريمة الابتزاز تُعد من القضايا الخطيرة التي تتطلب تكاتفًا من مختلف الجهات للتوعية والوقاية والحد منها، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي والمجتمعي في هذا الجانب.