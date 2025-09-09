"هيئة الشرقية" تنظّم ندوة عن الابتزاز بمشاركة جهات عدلية وتعليمية وصحية

في إطار جهود التوعية المجتمعية، نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، ندوة بعنوان: "جريمة الابتزاز.. علاجها وسبل الوقاية منها"، وذلك بالشراكة مع النيابة العامة، وإدارة التعليم، ومجمع إرادة والصحة النفسية، وبالتعاون مع شركة الكليب القابضة، واستضافتها قاعة الغرفة التجارية بالمنطقة.
وأكد مدير عام الفرع، الشيخ محمد بن مروعي خواجي، أن جريمة الابتزاز تُعد من القضايا الخطيرة التي تتطلب تكاتفًا من مختلف الجهات للتوعية والوقاية والحد منها، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي والمجتمعي في هذا الجانب.
وتناولت الندوة عدة محاور شرعية وقانونية واجتماعية ونفسية، بمشاركة نخبة من المختصين، حيث استعرض المشاركون أبرز الجهود المبذولة لمكافحة الابتزاز، وقدموا توصيات عملية لحماية الأفراد من الوقوع ضحية له.
واختُتم اللقاء بعدد من المداخلات والنقاشات من الحضور، أكدت بمجملها أهمية تعزيز الوعي، ونشر ثقافة الإبلاغ، ودعم كل ما من شأنه حماية المجتمع من هذه الجريمة المتنامية.