"الشهراني" يتفقد خدمات "صحة رنية" ويقف على استراحة استقبال الحجاج

تفقّد مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، يرافقه عدد من قيادات "صحة الطائف"، اليوم الأربعاء، الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة رنية، استعدادًا لموسم حج عام 1445هـ.
وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف وليد الثقفي لـ "سبق": إن هذه الزيارة تأتي للوقوف على احتياجات المحافظة ودعمها صحيًا؛ استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام.
وأضاف: الزيارة بدأت باجتماع مع محافظ رنية قباس بن وصل الله الحارثي؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
كما وقفت الزيارة على الاستراحة المخصصة لاستقبال الحجاج، والاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة.
وقدّم "الشهراني" شكره لجميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة رنية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم الخدمات الصحية.