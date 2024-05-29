"الشهراني" يتفقد خدمات "صحة رنية" ويقف على استراحة استقبال الحجاج

تفقّد مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، يرافقه عدد من قيادات "صحة الطائف"، اليوم الأربعاء، الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة رنية، استعدادًا لموسم حج عام 1445هـ.