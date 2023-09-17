رئيس "وقاء" يرعى ورشة "تطبيق برنامج الأحزمة الوبائية لمرض حمى الوادي المتصدع"

يُذكر أن مرض حمى الوادي المتصدع تم رصده في جنوب غرب المملكة في عام ٢٠٠٠م بمنطقة جازان، وتم إنشاء برنامج المكافحة للمرض في ذلك الحين، والذي استمر تطبيقه حتى تاريخه؛ بهدف التحكم والسيطرة على المرض، والتي أسهمت بعدم ظهور المرض مرة أخرى منذ أكثر من 20 عامًا، وتُعتبر المملكة هي الدولة الوحيدة الرائدة على مستوى العالم والتي لديها برنامج متكامل استطاعت من خلاله السيطرة على المرض.