رئيس "وقاء" يرعى ورشة "تطبيق برنامج الأحزمة الوبائية لمرض حمى الوادي المتصدع"
رعى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" المهندس أيمن بن سعد الغامدي، ورشة عمل تطبيق برنامج الأحزمة الوبائية لمرض حمى الوادي المتصدع، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الفيروسات والأوبئة ونواقل الأمراض، وبمشاركة الشؤون الصحية بمنطقة جازان وجامعة جازان.
تأتي رعاية "وقاء" للورشة من منطلق أهمية تعزيز العمل التشاركي لتطوير أعمال الرصد والمكافحة للأمراض الحيوانية؛ ليتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمركز، والتي من ضمنها بناء متكامل للسيطرة على الأمراض الحيوانية ومكافحتها "وفق نهج الصحة الواحدة".
وتستهدف الورشة عمل دراسة تطبيق برنامج الأحزمة الوبائية لمكافحة مرض حمى الوادي المتصدع، واستعراض ومناقشة خطة تطوير أعمال السيطرة الحالية لمرض حمى الوادي المتصدع، وذلك من خلال تطبيق نظم الترسيم الوبائي الجغرافي للمملكة وتطوير عملية إدارة أعمال الرصد والمراقبة الوبائية للمرض.
ويعتبر مرض حمى الوادي المتصدع من أهم الأمراض المصنفة ذات مخاطر عالية في المملكة، ويعتبر من أهم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وانطلاقًا من حرص المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" على تطوير أعمال الوقاية والمكافحة وفق أحدث آليات التحكم والسيطرة على الأمراض بناءً على أسس علمية مبنية على المخاطر، وآخر ما توصل له العلم في مجال إدارة الأوبئة الحيوانية.
يُذكر أن مرض حمى الوادي المتصدع تم رصده في جنوب غرب المملكة في عام ٢٠٠٠م بمنطقة جازان، وتم إنشاء برنامج المكافحة للمرض في ذلك الحين، والذي استمر تطبيقه حتى تاريخه؛ بهدف التحكم والسيطرة على المرض، والتي أسهمت بعدم ظهور المرض مرة أخرى منذ أكثر من 20 عامًا، وتُعتبر المملكة هي الدولة الوحيدة الرائدة على مستوى العالم والتي لديها برنامج متكامل استطاعت من خلاله السيطرة على المرض.