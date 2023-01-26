محافظ الطوال يدشن الحملة الوطنية لشلل الأطفال

دشن محافظ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن بمكتبه في المحافظة اليوم بحضور مدير إدارة المراكز الصحية بجازان محمد علي بجوي ، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال للعام الحالي.
وتستمر الحملة لخمسة أيام، وتستهدف الأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم.
فيما ثمّن "ابن رازن" جهود صحة جازان في مثل هذه الحملات الوطنية الوقائية وجهود مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة في القيام بمثل هذه الحملات الوطنية والمبادرات الرائدة التي تُعنى بصحة المواطن والمقيم، داعيًا جميع الأهالي إلى ضرورة الاهتمام بهذه الجرعة، والتعاون مع جميع المراكز الصحية في سبيل إنجاح هذه الحملة، حيث تم تمديد الحملة إلى أسبوع إضافي ابتداءً من الأحد القادم ولمدة 5 أيام.