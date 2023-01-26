محافظ الطوال يدشن الحملة الوطنية لشلل الأطفال

فيما ثمّن "ابن رازن" جهود صحة جازان في مثل هذه الحملات الوطنية الوقائية وجهود مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة في القيام بمثل هذه الحملات الوطنية والمبادرات الرائدة التي تُعنى بصحة المواطن والمقيم، داعيًا جميع الأهالي إلى ضرورة الاهتمام بهذه الجرعة، والتعاون مع جميع المراكز الصحية في سبيل إنجاح هذه الحملة، حيث تم تمديد الحملة إلى أسبوع إضافي ابتداءً من الأحد القادم ولمدة 5 أيام.