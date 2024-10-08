"الشهراني" يتفقد المسلخ النموذجي بمحافظة شرورة والموقع المقترح لإقامة سوق للمواشي

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة شرورة، وقد تم مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة ذات العلاقة منها احتياجات الوحدة البيطرية، والبرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، واستقبال المربين وبحث ما يحتاجون إليه.