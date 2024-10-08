"الشهراني" يتفقد المسلخ النموذجي بمحافظة شرورة والموقع المقترح لإقامة سوق للمواشي

التقى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بالمحافظة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، المهندس مريح شارع الشهراني.
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة شرورة، وقد تم مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة ذات العلاقة منها احتياجات الوحدة البيطرية، والبرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، واستقبال المربين وبحث ما يحتاجون إليه.
وتضمنت جولة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، الوقوف على المسلخ النموذجي بالمحافظة والموقع المقترح لإقامة (سوق للمواشي وسوق للأعلاف بالمحافظة).