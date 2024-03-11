"﻿بلدية الحرجة".. جولات ميدانية رقابية وتفتيشية خلال شهر رمضان

عقد رئيس بلدية محافظة الحرجة سعيد بن صالح القحطاني بمقر البلدية اليوم، اجتماعًا بقسم صحة البيئة جرى خلاله مناقشة خطة البلدية في مجال صحة البيئة والمراقبة الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام من خلال تكثيف الجولات الرقابية والميدانية على المحلات التجارية والمطابخ المسالخ والمطاعم والبوفيهات ومحطات الوقود وصالونات الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة في محافظة الحرجة والمراكز والقرى التابعة لها؛ للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بجميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، واستيفائهم للشروط الصحية، وللتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية.
وواصلت بلدية محافظة الحرجة جولاتها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية والتجارية، ضمن استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الحرجة سعيد بن صالح القحطاني، أنه سيتم توزيع المراقبين الصحيين العاملين على المواقع الميدانية للوصول إلى أعلى طاقة إنتاجية؛ بحيث تتم زيارة المراقب الصحي للمحل أكثر من زيارة في الشهر بمختلف الأوقات.. وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين في محافظة الحرجة وجميع المراكز والقرى التابعة لها، التعاون مع البلدية فيما يخدم الصالح العام.
وأكد القحطاني أن هذه الحملات والجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات التفتيشية المستمرة التي تنفذها البلدية، على جميع المنشآت الغذائية، ومراكز التسوق، ومنافذ البيع.
وتَركزت الجولات على محال بيع المواد الغذائية؛ بهدف التأكد من جاهزية واستعداد هذه المنشآت لشهر رمضان المبارك، وسلامة وصحة ما يُعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين، وطريقة حفظها ونقلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول، تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.
وأكد القحطاني أن البلدية لن تتهاون مع مخالفي أنظمة واشتراطات البلدية، خصوصًا فيما يخص سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين؛ داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من خلال مركز البلاغات (940).