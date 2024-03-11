"﻿بلدية الحرجة".. جولات ميدانية رقابية وتفتيشية خلال شهر رمضان

عقد رئيس بلدية محافظة الحرجة سعيد بن صالح القحطاني بمقر البلدية اليوم، اجتماعًا بقسم صحة البيئة جرى خلاله مناقشة خطة البلدية في مجال صحة البيئة والمراقبة الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام من خلال تكثيف الجولات الرقابية والميدانية على المحلات التجارية والمطابخ المسالخ والمطاعم والبوفيهات ومحطات الوقود وصالونات الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة في محافظة الحرجة والمراكز والقرى التابعة لها؛ للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بجميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، واستيفائهم للشروط الصحية، وللتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية.