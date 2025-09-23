شيخ قبيلة آل مساوى العربة يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ95 ويؤكد: مسيرة التوحيد مستمرة برؤية طموحة

وأكد الشيخ العريبي أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد مسيرة التوحيد والبناء التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وتواصلت في عهد أبنائه الملوك حتى يومنا هذا، في ظل قيادة رشيدة جعلت من الوطن أنموذجًا في الاستقرار والنهضة.