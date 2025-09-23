شيخ قبيلة آل مساوى العربة يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ95 ويؤكد: مسيرة التوحيد مستمرة برؤية طموحة

رفع الشيخ محسن بن حمد آل مساوى عريبي، شيخ قبيلة آل مساوى العربة بمركز الموسم في منطقة جازان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الـ95 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وخصّ بالتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، وسمو نائبه الأمير ناصر بن محمد بن جلوي، وإلى الشعب السعودي الكريم كافة.
وأكد الشيخ العريبي أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد مسيرة التوحيد والبناء التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وتواصلت في عهد أبنائه الملوك حتى يومنا هذا، في ظل قيادة رشيدة جعلت من الوطن أنموذجًا في الاستقرار والنهضة.
وأشار إلى أن اليوم الوطني مناسبة تبعث الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء الوطن، لما تحقق من منجزات تنموية ضخمة في مختلف المجالات، وتعزز مشاعر الولاء والانتماء لوطنٍ شامخ يمضي بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واختتم الشيخ محسن آل مساوى تهنئته بالدعاء أن يديم الله على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يحفظ قيادتها وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا مديدة بالخير والازدهار.