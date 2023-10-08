"العثماني" يكشف ممارسات الري الجيدة للحمضيات

أكد خبير إنتاج الحمضيات مستشار مشروع المزارع النموذجية بالعلا، الدكتور محمد العثماني، أهمية دراسة دورة نمو وإثمار أشجار الحمضيات، واتباع أفضل الممارسات الجديدة في عملية الري.
جاء ذلك خلال محاضرة "ممارسات الري الجيدة للحمضيات" اليوم، التي ألقاها في مزرعة المجد بتيماء لصاحبها عطا الله الشمري، ونظمتها الهيئة الملكية للعلا ممثلة في مشروع المزارع النموذجية والتدريب وخدمات الإرشاد الزراعي، بحضور عدد من والمهتمين والمزارعين بالمحافظة.
وتطرق العثماني إلى أهمية تدبير مياه الري في بساتين الحمضيات بالعلا، وعلاقته بنمو وتطور الأشجار.
كما ركزت المحاضرة على التعريف بمتطلبات أشجار الحمضيات المنتجة من الماء، وتوضيح خاصيات التربة في العلا، وأهمية تأثيرها على برامج الري.
وتناول كذلك العثماني خلال المحاضرة تقنيات تحسين احتباس الماء في التربة.