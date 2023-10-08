"العثماني" يكشف ممارسات الري الجيدة للحمضيات

جاء ذلك خلال محاضرة "ممارسات الري الجيدة للحمضيات" اليوم، التي ألقاها في مزرعة المجد بتيماء لصاحبها عطا الله الشمري، ونظمتها الهيئة الملكية للعلا ممثلة في مشروع المزارع النموذجية والتدريب وخدمات الإرشاد الزراعي، بحضور عدد من والمهتمين والمزارعين بالمحافظة.