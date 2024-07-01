أمانة الطائف ترفع 35 ألف طن نفايات في أسبوعين وتدعم المواقع السياحية بفرق وآليات

وأهابت أمانة الطائف بالجميع من الأهالي والسياح والمصطافين إلى التعاون معها في الحفاظ على نظافة هذه المدينة السياحية ومنع مظاهر التلوث البصري، والاهتمام بكل ما يعزز الصحة من خلال المحافظة على الأماكن العامة والسياحية والبيئية المميزة وترك الأماكن التي يرتادونها نظيفة كما كانت لكي ينعم بها الجميع، وتكون في جاهزية لاستقبال أي زائر.