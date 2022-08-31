بحضور "الأسمري".. تعليم شرورة يدشن برنامج "حياك"

وقد رحّب مدير تعليم شرورة بالمعلمين والمعلمات، وتمنى لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالتميز والإبداع، وأكد أنهم يؤدون رسالة عظيمة في الميدان وعليهم الاهتمام بتطوير الذات والمهارات والخبرات ومواكبة وسائل التعلم الحديثة ونظريات التدريس ودور المعلم في تهيئة وإعداد جيل متعلم لخدمة دينه ووطنه، محققًا أعلى المعايير والمخرجات التعليمية.