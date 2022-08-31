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بحضور "الأسمري".. تعليم شرورة يدشن برنامج "حياك"

البرنامج يهدف إلى إعداد وتجهيز المعلمين للعام الدراسي الجديد
فايز الأسمري يحضر برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد
فايز الأسمري يحضر برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد
علي حفول
علي حفول

بحضور مدير التعليم بمحافظة شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، دشن اليوم انطلاق برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد لهذا العام الدراسي ١٤٤٤هـ تحت شعار "حياك"؛ والذي يهدف لإعداد وتجهيز المعلم الجديد للعام الدراسي.

وشمل البرنامج عديد المحاور؛ من أهمها اللوائح والأنظمة بشؤون المعلمين والموارد البشرية، والتطوير المهني وأخلاقيات مهنة التعليم، وكذلك استراتيجيات التعليم وتوزيع الحقائب التعريفية.

وقد رحّب مدير تعليم شرورة بالمعلمين والمعلمات، وتمنى لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالتميز والإبداع، وأكد أنهم يؤدون رسالة عظيمة في الميدان وعليهم الاهتمام بتطوير الذات والمهارات والخبرات ومواكبة وسائل التعلم الحديثة ونظريات التدريس ودور المعلم في تهيئة وإعداد جيل متعلم لخدمة دينه ووطنه، محققًا أعلى المعايير والمخرجات التعليمية.

العام الدراسي الجديد
محافظة شرورة
تعليم شرورة

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