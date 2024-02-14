نائب أمير الشرقية يرعى تدشين مبادرة "حُسن" الصحية

رعى نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، تدشين مبادرة "حُسن" الصحية، التي أطلقها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتجربة المستفيد وفروع المناطق رائد بن عبدالعزيز الجرباء.
وشاهد الأمير "سعود" عرضًا مرئيًا عن مبادرة "حُسن"، تضمن تطلّعاتها التي تسعى إلى تحسين جودة الرعاية الصحية للفئات التي ترعاها الوزارة بالتكامل مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وكذلك تقديم الدعم النفسي لهم ومساندتهم اجتماعيًا، وتمكينهم من فهم وإدراك حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة لهم، فضلاً عن تحسين استخدام الموارد الصحية لتعزيز الاستدامة المالية.
وبارك نائب أمير الشرقية، توقيع 8 مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وعدد من الجهات.
ورفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية محمد بن أحمد الأطرش، شكره وتقديره لأمير المنطقة، على دعمه للمبادرة، ولنائبه، على رعايته الكريمة لتدشين هذه المبادرة وتوقيع مذكرات التفاهم.
وقال "الأطرش": إن مبادرة "حُسن" الصحية، تُعنى بتقديم خدمات الإعانة الصحية للفئات التي ترعاها الوزارة؛ لتحقيق مستهدفات الوزارة الاستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في ضمان خدمات رعاية وحماية اجتماعية فعالة وشاملة.
وأضاف "الأطرش": هنالك العديد من الخدمات النوعية التي تقدمها المبادرة كالجلسات العلاجية التجميلية، والخدمات العلاجية التجميلية للأمراض الجلدية، والخدمات الترميمية الجلدية، إضافة إلى تقديم استشارات وخطط علاجية وصحية تتلاءم مع حالة كل مستفيد.