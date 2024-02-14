نائب أمير الشرقية يرعى تدشين مبادرة "حُسن" الصحية

وشاهد الأمير "سعود" عرضًا مرئيًا عن مبادرة "حُسن"، تضمن تطلّعاتها التي تسعى إلى تحسين جودة الرعاية الصحية للفئات التي ترعاها الوزارة بالتكامل مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وكذلك تقديم الدعم النفسي لهم ومساندتهم اجتماعيًا، وتمكينهم من فهم وإدراك حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة لهم، فضلاً عن تحسين استخدام الموارد الصحية لتعزيز الاستدامة المالية.