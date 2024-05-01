"آل مرزوق" يسلم رخصة تدريب إلى أكاديمية الشركة السعودية للخدمات الأرضية

وأشار إلى الدور المتميز لأكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية في تقديم أفضل البرامج التدريبية بالشراكة والتعاون مع الهيئات التدريبية المتخصصة في إعداد الكوادر الوطنية المتميزة، من خلال برامج تدريبية عديدة، مؤكداً في ذات السياق، على أن هذا الدور الرائد للأكاديمية، لا يقتصر فقط على توفير متطلبات الشركة من البرامج التدريبية، وإنما خدمة قطاعات عديدةٍ في المملكة، في إطار رسالتها في خدمة المجتمع، وبما يساعد على توطين الوظائف في مختلف المجالات.