القطيف.. "الخريف" يطّلع على مبادرة جولة "سواعد" التي تجوب محافظات المنطقة

واطلع "الخريف" على الورشة المتنقلة للجمعية، واستمع لشرح تفصيلي عن المبادرة والورشة من المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، الذي أوضح أن هذه المبادرة تأتي مواكبةً لليوم العالمي للإعاقة، منوهًا بتعاون المحافظ واستقباله ودعمه كل ما من شأنه دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في القطيف.