القطيف.. "الخريف" يطّلع على مبادرة جولة "سواعد" التي تجوب محافظات المنطقة

التقى محافظ القطيف المكلف إبراهيم بن محمد الخريف، اليوم بمقر المحافظة، جمعية "سواعد" للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن جولتها "جولة سواعد" في محافظات المنطقة؛ لتقديم خدمات الصيانة لأجهزة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
واطلع "الخريف" على الورشة المتنقلة للجمعية، واستمع لشرح تفصيلي عن المبادرة والورشة من المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، الذي أوضح أن هذه المبادرة تأتي مواكبةً لليوم العالمي للإعاقة، منوهًا بتعاون المحافظ واستقباله ودعمه كل ما من شأنه دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في القطيف.
وأكد "الخريف" أن محافظة القطيف تقدم كامل الدعم والمساعدة لمثل هذه المبادرات التي تخدم الوطن والمواطنين في ظل توجيهات أمير المنطقة ونائبه، مقدمًا شكره لكل أفراد الجمعية الذين يعملون على خدمة هذه الفئة الغالية.