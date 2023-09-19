محافظ القويعية يستعرض نسب إنجاز مشروعات بلدية المحافظة والخطط المستقبلية

وفي الختام، حثّ "المحافظ" الجميع على أهمية توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات، وبذل العمل على المتابعة والتنفيذ وفقًا للتوجيهات الحكيمة، مبينًا أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز يوليان اهتمامًا بالغًا بالرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطن وتحسن من البنية التحتية.