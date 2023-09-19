محافظ القويعية يستعرض نسب إنجاز مشروعات بلدية المحافظة والخطط المستقبلية

ترأس محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، أمس الثلاثاء، الجلسة الأولى للمجلس المحلي في دورته السابعة للعام 1445هـ، في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، بحضور أعضاء المجلس ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية.
ورحب "ابن معمر" بالحاضرين من أعضاء المجلس، واستعرض معهم توصيات الجلسة السابقة، وما تم حيال تلك التوصيات من إجراءات.
واستعرض اجتماع المجلس جدول أعمال الجلسة المطروح، ومنها عرض مشروعات بلدية المحافظة المُنجزة والخطط المستقبلية للمشروعات عبر شاشة البروجكتر.
وفي الختام، حثّ "المحافظ" الجميع على أهمية توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات، وبذل العمل على المتابعة والتنفيذ وفقًا للتوجيهات الحكيمة، مبينًا أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز يوليان اهتمامًا بالغًا بالرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطن وتحسن من البنية التحتية.