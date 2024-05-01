"الخليف" يدشن "مهرجان المانجو" في لولو هايبر ماركت جدة

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، ونائبه المهندس وليد آل دغيس، اليوم، مهرجان المانجو السعودي في فرع اللولو ماركت بالرويس بمحافظة جدة اليوم.
حضر التدشين مساعد المدير العام للشؤون الفنية الدكتور عبدالمانع بن عيسى الخيبري، ومدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن علي الشهري، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن محمد الحارثي، ونائبه ريم بنت أحمد باحمدين.
وتأتي هذه المشاركة دعماً للمزارعين السعوديين والمنتج المحلي، وبالتعاون مع جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي ومجلس الجمعيات التعاونية، وتهدف لإيضاح أهمية دور التسويق الزراعي الذي يمثل التحدي الأكبر في القطاع الزراعي، مما يوجب الاهتمام به بدءاً من المدخلات الزراعية مروراً باختيار الأصناف التي يسهل تسويقها وحتى الوصول إلى زيادة الإنتاج الزراعي المستهدف في بعض المواسم، وذلك من خلال فتح نوافذ تسويقية جديدة والعمل على ربط المنتجين مع أصحاب التطبيقات، إضافة إلى إبراز الميز النسبية للمناطق والتسويق لمنتجاتها، كذلك وصول المنتج للمستهلك بأقل الأسعار وبسرعة وذلك بتقصير سلسلة الإمداد.
وتهدف جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي إلى المساهمة في زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وإنشاء مراكز خدمات تسويقية لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية التي تشمل النقل والتعبئة والتغليف والتخزين، ورفع عبء التسويق من على كاهل المزارعين وتفريغهم لزراعة المنتجات بجودة عالية، والمساعدة في إدارة وتشغيل أسواق الخضار والفاكهة في جميع المناطق، وبناء تحالفات إستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية، والشراء الموحد لمدخلات الإنتاج الزراعي، والمساعدة في إنشاء مصانع وخطوط إنتاج تخدم القطاع الزراعي والتسويقي بجميع أنواعه وأنشطته، والحصول على وكالات لاستيراد المعدات الزراعية والتسويقية، وإنشاء الشراكات للتعاون مع مختبرات متخصصة لفحص متبقي المبيدات والبكتيريا للمنتجات الزراعية، علاوة على العمل على إنشاء مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية لزيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات.