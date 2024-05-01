"الخليف" يدشن "مهرجان المانجو" في لولو هايبر ماركت جدة

وتهدف جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي إلى المساهمة في زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وإنشاء مراكز خدمات تسويقية لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية التي تشمل النقل والتعبئة والتغليف والتخزين، ورفع عبء التسويق من على كاهل المزارعين وتفريغهم لزراعة المنتجات بجودة عالية، والمساعدة في إدارة وتشغيل أسواق الخضار والفاكهة في جميع المناطق، وبناء تحالفات إستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية، والشراء الموحد لمدخلات الإنتاج الزراعي، والمساعدة في إنشاء مصانع وخطوط إنتاج تخدم القطاع الزراعي والتسويقي بجميع أنواعه وأنشطته، والحصول على وكالات لاستيراد المعدات الزراعية والتسويقية، وإنشاء الشراكات للتعاون مع مختبرات متخصصة لفحص متبقي المبيدات والبكتيريا للمنتجات الزراعية، علاوة على العمل على إنشاء مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية لزيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات.