معسكر تدريبي عن التكامل الإداري في الكلية التقنية للبنات بالرياض

تقيم الكلية التقنية للبنات بالرياض ممثلةً بقسم التقنية الإدارية والمالية معسكراً تدريبياً بعنوان "التكامل الإداري" والذي يستهدف أكثر من 1200 متدربة لمدة أسبوعين، كما يصاحب هذا المعسكر عدد من الدورات الحضورية، وكذلك عن بعد في مجال ريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل ومهارات إعداد السيرة الذاتية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، ولا يزال التسجيل فيها متاحاً للراغبات من الخريجات.
ويهدف المعسكر إلى تأهيل المستفيدات لسوق العمل والتزود بالمعارف التخصصية في تقنية إدارة الأعمال.
كما أكدت عميدة الكلية الأستاذة أسماء حكمي أنّ مثل هذه المعسكرات تشجع المتدربات على بدء الاستعداد لمسيرتهم المهنية بعد التخرج، ليساهموا في بناء وطنهم عرفاناً لقيادة حكيمة ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، حفظهما الله.