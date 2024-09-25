"ريشة وطن".. ملتقى للفنّ التشكيلي بتعليم عسير احتفاءً باليوم الوطني

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، صباح اليوم، ملتقى للفن التشكيلي بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية، بعنوان "ريشة وطن"، وبمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات من منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.
ويهدف الملتقى إلى إبراز الإبداع الفني الوطني وتعزيز الانتماء والولاء للوطن من خلال أعمال فنية تحاكي رؤية المملكة وتاريخها.
وشهد الملتقى عرضًا مميزًا لمجموعة من اللوحات والأعمال الفنية التي تجسد حب الوطن، وتتنوع بين الرسم والتصميم والتشكيل الفني، فيما قدم المشاركون إبداعاتهم التي تعكس معاني الولاء والانتماء وروح الفخر بالوطن وقيادته الرشيدة.
من جهته أوضح المدير العام للتعليم في المنطقة "فهد عقالا"، أن الملتقى يأتي ضمن احتفالات تعليم المنطقة باليوم الوطني، ويهدف إلى دعم المواهب الفنية وتعزيز الفنون التشكيلية التي تمثل جزءًا من الهوية الثقافية للمملكة، منوهًا إلى جهود الفنانين والفنانات المشاركين في تقديم أعمال تعبر عن حبهم وانتمائهم للوطن وترسيخ قيم الاعتزاز به.