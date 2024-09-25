"ريشة وطن".. ملتقى للفنّ التشكيلي بتعليم عسير احتفاءً باليوم الوطني

من جهته أوضح المدير العام للتعليم في المنطقة "فهد عقالا"، أن الملتقى يأتي ضمن احتفالات تعليم المنطقة باليوم الوطني، ويهدف إلى دعم المواهب الفنية وتعزيز الفنون التشكيلية التي تمثل جزءًا من الهوية الثقافية للمملكة، منوهًا إلى جهود الفنانين والفنانات المشاركين في تقديم أعمال تعبر عن حبهم وانتمائهم للوطن وترسيخ قيم الاعتزاز به.