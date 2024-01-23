"القرني" يدشن مبادرة صقر بالكلية التقنية بالقنفذة لتنمية وصقل قدرات المتدربين

من جانب آخر أوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات وكالة الكلية لشؤون المتدربين لهذا الفصل، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تنمية قدرات المتدربين وصقل مواهبهم في مجالات متعددة، وذلك لتأهيلهم إلى الانخراط في سوق العمل، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي في سياق التحول الرقمي والتقني السريع الذي يشهده سوق العمل، ما يتطلب مهارات عالية ومتخصصة لمواكبة هذا التطور.