"القرني" يدشن مبادرة صقر بالكلية التقنية بالقنفذة لتنمية وصقل قدرات المتدربين
دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، اليوم الثلاثاء، مبادرة الكلية التقنية بالقنفذة "صقر" والتي تهدف إلى تنمية وصقل قدرات المتدربين وتأهيلهم حسب احتياجهم من برامج.
وأكد المدير العام في كلمته بمناسبة تدشين الفعاليّة على أهمية ريادة الأعمال، منوهًا بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين لمشاريع ريادة الأعمال واستكشاف قدرات الشباب والشابات.
وأضاف أن هنالك أكثر من صندوق لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الريادية داعيًا المتدربين والمتدربات إلى التعرف على هذه الصناديق والدعم الذي تقدمه.
من جانب آخر أوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات وكالة الكلية لشؤون المتدربين لهذا الفصل، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تنمية قدرات المتدربين وصقل مواهبهم في مجالات متعددة، وذلك لتأهيلهم إلى الانخراط في سوق العمل، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي في سياق التحول الرقمي والتقني السريع الذي يشهده سوق العمل، ما يتطلب مهارات عالية ومتخصصة لمواكبة هذا التطور.
وتضم هذه المبادرة عدة برامج فعاليّات تشمل برنامج رواد أعمال المستقبل والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المتدربين بريادة الأعمال، ويشمل أيضًا برنامج الصقر التقني المتخصص في تطوير السمات الشخصية للمتدربين، وأخيرًا برنامج صقور الابتكار والذي يهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وجاذبة للموهبة والابتكار بالكلية.
يُذكر أن برنامج رواد أعمال المستقبل انطلق اليوم بعددٍ من الورش التدريبية في مجال الأنظمة المحاسبية ودراسات الجدوى والميزات التنافسية ينفذها عددٌ من المختصين.