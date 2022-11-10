في يوم "الاحتضان العالمي".. "الوداد": مئات الأطفال الأيتام ينعمون بالأمان

وأضاف الدكتور ضيف الله النعمي: أن "الوداد" تعمل جاهدة لتأهيل الأسر المحتضنة من أجل تربية الطفل تربية سليمة، مشيرًا إلى أن من أهم ما تحرص عليه الجمعية في تأهيل الأسر هو استعدادها لمنح الطفل المحتضن أساليب تعزيز ثقته بنفسه، وجعله يكتسب كل المهارات التي تجعله يفتخر بنفسه، حتى وإن كان هناك جانب ينقصه، وتعزيز مفهوم الأسرة لديه، فهي من ربته، وهي من تصقل نفسيته في مرحلة الطفولة، وتساهم في تشكيل شخصيته في مختلف مراحل عمره.