نجران .."إرادة التوحد" تحتفل بيوم التأسيس بمعارض للحِرف اليدوية والأكلات الشعبية

جاء ذلك بحضور عدد غفير من مستفيدي الجمعية وأسرهم ومنسوبي الجمعية والمهتمين من المجتمع، واشتمل الحفل على عددٍ من الأركان الخاصة بالحِرف اليدوية القديمة كحرفة صنع "الجنابي" والصناعة بسعف النخيل و "رب الدلال" وصناعة الطبول والفضيات ومجموعة أركان للأكلات الشعبية كـ "الرقش" و"المرضوفة" والمقتنيات القديمة وزي المرأة النجرانية قديمًا وحقيبة العروس ومقتنيات البيوت قديمًا، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية والفقرات الترفيهية.