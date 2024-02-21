نجران .."إرادة التوحد" تحتفل بيوم التأسيس بمعارض للحِرف اليدوية والأكلات الشعبية
احتفلت جمعية إرادة التوحد في مقرها، بـ "يوم التأسيس" للمملكة العربية السعودية ، بإقامة عددٍ من الأركان الخاصة بالحِرف اليدوية القديمة والأكلات الشعبية.
جاء ذلك بحضور عدد غفير من مستفيدي الجمعية وأسرهم ومنسوبي الجمعية والمهتمين من المجتمع، واشتمل الحفل على عددٍ من الأركان الخاصة بالحِرف اليدوية القديمة كحرفة صنع "الجنابي" والصناعة بسعف النخيل و "رب الدلال" وصناعة الطبول والفضيات ومجموعة أركان للأكلات الشعبية كـ "الرقش" و"المرضوفة" والمقتنيات القديمة وزي المرأة النجرانية قديمًا وحقيبة العروس ومقتنيات البيوت قديمًا، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية والفقرات الترفيهية.
فيما أوضح المدير التنفيذي منصور سمران أن الاحتفاء بمثل هذه المناسبات واجب وطني وتعد من المناسبات التي تحرص الجمعية على تنفيذها لتسليط الضوء على إرث وطننا العظيم والتعريف باضطراب التوحد والخدمات التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.
يُشار إلى أن جمعية "إرادة التوحد" عملت على المشاركة والتفاعل مع هذه المناسبات الوطنية؛ لتعزيز قيم المواطنة والولاء وتعزيز اللحمة الوطنية، وإذكاء مشاعر الانتماء لدى جميع منسوبيها ومستفيديها ليشهد فيها أبناؤنا على عظمة تاريخ بلادنا العزيزة، وتدارس الأجيال التاريخ المضيء الذي صنعه آباؤنا المؤسسون عبر هذه القرون الثلاثة.