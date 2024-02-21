جامعة الباحة تحتفل بـ"يوم التأسيس" في المدينة الجامعية

ورفع رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاهما الله- وأمير المنطقة، بمناسبة "يوم التأسيس 2024".