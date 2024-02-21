جامعة الباحة تحتفل بـ"يوم التأسيس" في المدينة الجامعية

احتفت جامعة الباحة، الثلاثاء، بـ"يوم التأسيس"، برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ببهو المبنى الإداري في المدينة الجامعية.
جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكلاء الجامعة، وعمداء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.
ورفع رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاهما الله- وأمير المنطقة، بمناسبة "يوم التأسيس 2024".
وقال "الحسين": إن مناسبة "يوم التأسيس" تأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة وارتباط مواطنيها الوثيق بقيادتها، والقيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والفخر بالإرث التاريخي، والاهتمام بالتراث والثقافة، لهذا الوطن الغالي.
وتابع: كما يأتي هذا اليوم ليؤكّد الأهمية التي تُوليها قيادة المملكة لربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالتراث الإنساني الكبير.
وأضاف أن البرامج والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة انطلقت في جميع الكليات والإدارات، وتستمر لمدة أربعة أيام، وسط أجواء احتفالية كبرى من جميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.
ودشن رئيس جامعة الباحة، المعرض المصاحب للاحتفال بـ"يوم التأسيس"، والذي اشتمل على عدد من الأركان التعريفية التي تحكي تاريخ الدولة السعودية وأمرائها، وركن العلم الذي استعرض الراية الوطنية وملحقاتها.
كما اشتمل على ركن للخط العربي والفنون التشكيلية والأكلات الشعبية، وجدارية مهرجان اللون التشكيلية، ومتحف يضم عددًا من القطع الأثرية، بمشاركة متحف الأخوان ومتحف الأصالة.
وفي ختام الحفل كرم رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، المشاركين في احتفال جامعة الباحة بـ"يوم التأسيس".