"الطائف الخضراء" تنفذ مبادرة حج بلا نفايات أحادية الاستخدام بالمشاعر

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي أن الجمعية نفذت مبادرة حج بلا نفايات أحادية الاستخدام التي تهدف من خلالها لخدمة الحجيج في المشاعر المقدسة وإيصال رسائل الجمعية للمحافظة على البيئة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وقاصدي الحج من خلال تبني ممارسات ذات أثر إيجابي على البيئة.
وقال" العتيبي" إن المبادرة التي تم تنفيذها داخل المشاعر جرى خلالها نشر الرسائل التثقيفية للمبادرة وتوزيع أكثر من 10000 كيس "قماشي" لجمع حصى الجمرات على الحجاج.
وأشار" العتيبي " إلى أنه جرى الترويج لثلاثية إدارة النفايات من خلال الحد من النفايات من خلال التقليل من إنتاجها و استخدام الأدوات بشكل متكرر وعملية الفرز من المصدر للنفايات الذي يعد نقطة البداية في عملية التدوير.
وأكد " العتيبي" أن الحجاج لديهم إيمان بأهمية المحافظة على البيئة والحد من النفايات في المشاعر وقد عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المتكاملة التي يقدمها القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي في خدمة حجاج بيت الله الحرام.