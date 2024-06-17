"الطائف الخضراء" تنفذ مبادرة حج بلا نفايات أحادية الاستخدام بالمشاعر

وأشار" العتيبي " إلى أنه جرى الترويج لثلاثية إدارة النفايات من خلال الحد من النفايات من خلال التقليل من إنتاجها و استخدام الأدوات بشكل متكرر وعملية الفرز من المصدر للنفايات الذي يعد نقطة البداية في عملية التدوير.