بـ"حارة أجدادي" تحتفل طالبات "شقراء" باليوم الوطني 93

احتفلت طالبات مدارس تعليم شقراء والأقسام النسائية بالإدارة، باليوم الوطني الـ93، تحت شعار "نحلم ونحقّق"، بعدد من المناشط والبرامج المتنوعة، لمدة أسبوع كامل؛ حيث ابتهج الجميع بيوم الوطن، وتنافست الطالبات في التغنّي حبًّا وولاء للقيادة الرشيدة.
وفي التفاصيل: نفّذت طالباتُ المدارس والأقسام النسائية بتعليم شقراء، عددًا من البرامج والمناشط والاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ93؛ ومنها: كلمات ومقالات في الصفات القيادية للملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، قدمت في الإذاعة المدرسية، وأنشطة وألعاب رياضية وطنية شارك في تنفيذها الطالبات والمنسوبات.
واشتملت الفعاليات التي استمرّت أسبوعًا كاملًا، على العديد من الألعاب التراثية، نفذت بعنوان "حارة أجدادي"، وتمثّلت في ألعاب شعبية تدرّب على تنفيذ بعض المهارات الحركية، وعلى التعاون والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تنفيذ "دون حدك يا وطن"؛ لإبراز دور المؤسسات الحكومية في الذود عن الوطن واستشعار واجبات الفرد تجاه دينه ومليكه ووطنه.
واشتملت البرامج على فعاليات للتعريف بتقاليد العلم السعودي وطرق المحافظة عليه والعناية به، وورش فنية للرسم والتلوين والأشغال اليدوية تعزّز حبّ الولاء والانتماء، إضافة إلى مشاركة الفرق الكشفية في مدارس البنات بالنشيد الوطني والصيحة الكشفية الوطنية.
فيما شارك قسم النشاط في تنظيم معرض الإدارة "نحلم ونحقق" في مول البساتين، بعرض رسومات الطالبات بهذه المناسبة، وتنظيم زيارات للمعرض. كما شارك القسم في حفل المحافظة الرسمي برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ومدير إدارة التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، وعدد من المسؤولين والأهالي؛ حيث نفّذ عددٌ من الطلاب والطالبات "لوحات شعرية وطنية".
وقدم نشاط الطلاب والطالبات عرضًا مرئيًّا بعنوان "رؤية وطن"، فيما شارك طلاب وطالبات التربية الخاصة بفقرة "مشاعر وطنية".
كما أقامت "الأقسامُ النسائية" بإدارة التعليم، احتفالًا باليوم الوطني الـ93، اشتمل على عدد من الفعاليات والبرامج الوطنية المتنوعة، فيما قامت رئيسات الأقسام النسائية والمشرفات التربويات بزيارات للمدارس؛ لمتابعة تفعيل الاحتفاء باليوم الوطني.