بـ"حارة أجدادي" تحتفل طالبات "شقراء" باليوم الوطني 93

واشتملت الفعاليات التي استمرّت أسبوعًا كاملًا، على العديد من الألعاب التراثية، نفذت بعنوان "حارة أجدادي"، وتمثّلت في ألعاب شعبية تدرّب على تنفيذ بعض المهارات الحركية، وعلى التعاون والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تنفيذ "دون حدك يا وطن"؛ لإبراز دور المؤسسات الحكومية في الذود عن الوطن واستشعار واجبات الفرد تجاه دينه ومليكه ووطنه.