اختتام برنامج "أسمنت حائل" التدريبي للحرف الأسمنتية

وأوضحت أن هذا التعاون يطمح إلى تمكين الأسر المنتجة من إنتاج منتجات تنافسية وتسويقها محليًا ودوليًا، مما يرفع من إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر الشراكة التكاملية مع القطاع الخاص.