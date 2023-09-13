أعلنت شركة أسمنت حائل، اختتام برنامج "أسمنت حائل" التدريبي للحرف الأسمنتية في نسخته الثالثة، أمس الأول، بمقر جمعية "أجا" النسائية الأهلية بحائل.
وقالت الشركة لـ"سبق": إن البرنامج استهدف تنفيذ الجمعية لدورة "فن الكونكريت" لـ 15 متدربة من مستفيدات الجمعية، وتزويدهن بمهارات حرفية لصناعة قوالب أسمنتية بطرق عصرية ومبتكرة بقيادة المدربة نضال البقعاوي.
وأضافت: البرنامج يأتي ضمن مسار الإبداع والابتكار في استراتيجية أسمنت حائل للمسؤولية الاجتماعية، وتفعيلاً لدورها في مساعدة وتمكين أفراد المجتمع على اكتساب مهنة حرفية وصناعات يدوية تسهم في ضمان دخل مالي مستدام ومبتكر.
وتابعت الشركة: يتوافق هذا التعاون مع استراتيجية جمعية "أجا" النسائية الأهلية بمنطقة حائل، الهادفة إلى تنمية الأسر المنتجة من خلال برامج التدريب المهني والحرفي، كأحد منتجات الجمعية غير المالية.
وأوضحت أن هذا التعاون يطمح إلى تمكين الأسر المنتجة من إنتاج منتجات تنافسية وتسويقها محليًا ودوليًا، مما يرفع من إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر الشراكة التكاملية مع القطاع الخاص.