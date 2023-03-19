"تجمع المدينة الصحي" يدشن فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة "الفم والأسنان"

دشن تجمع المدينة المنورة الصحي مساء أمس -ممثلًا في مسار خدمات طب الأسنان- فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"، مستهدفًا من خلالها مرتادي مركز النور مول التجاري بالمنطقة.
وتهدف الفعالية إلى توعية أفراد المجتمع وخصوصًا فئة الأطفال، بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان بالشكل الصحيح، كما تهدف إلى تفعيل الدور الوقائي للقوى العاملة في مجال طب الأسنان.
وتتضمن الفعالية التي تستمر 5 أيام، أركانًا توعوية وتثقيفية، وعيادات كشفية بإشراف كوادر طبية متخصصة بطب الأسنان.