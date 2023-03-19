"تجمع المدينة الصحي" يدشن فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة "الفم والأسنان"

دشن تجمع المدينة المنورة الصحي مساء أمس -ممثلًا في مسار خدمات طب الأسنان- فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"، مستهدفًا من خلالها مرتادي مركز النور مول التجاري بالمنطقة.