بالأسماء .. صدور قرار تكليف قيادات المنشآت التدريبية بالرياض للعام التدريبي 1446هـ

صـدرت موافقة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتكليف لعددٍ من قيادات المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض للقيام بأعمال عمداء / عميدات ومديري معاهد في الكليات التقنية وفروع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية
حيث صدرت عن القرارات التالية :
１- تكليف المهندس عدنان مبارك العتيبي
عميدًا للكلية التقنية بالأفلاج.
２- تكليف الأستاذ محمد مرضي الدوسري
عميدًا للكلية التقنية بالسليل.
３- تكليف الأستاذة روان سليمان العقيل
عميدة للكلية التقنية بالمجمعة.
４- تكليف المهندس محمد شوهان العسيري
مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بشقراء.
５- تكليف المهندس أحمد عبدالخالق الزهراني
مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم.
６- تكليف المهندس عادل شاعل العتيبي
مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بعفيف.
７- تكليف المهندس أحمد عبدالخالق الزهراني
مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بشقراء.
８- تكليف المهندس سعود عبدالعزيز الفالح
مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بالزلفي.
وبهذه المناسبة أعرب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد عن شكره وتقديره للوزير على الثقة التي أولاها إياهم، كما قدم التهنئة للقيادات التدريبية بمناسبة هذه التكاليف التي جاءت تتويجًا لكفاءتهم الإدارية، متمنيًا لهم السداد والتوفيق ليسهموا في مسيرة التدريب التقني في خدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة التي تقدم كل سبل الدعم والتوجيه المستمر.