بالأسماء .. صدور قرار تكليف قيادات المنشآت التدريبية بالرياض للعام التدريبي 1446هـ

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد عن شكره وتقديره للوزير على الثقة التي أولاها إياهم، كما قدم التهنئة للقيادات التدريبية بمناسبة هذه التكاليف التي جاءت تتويجًا لكفاءتهم الإدارية، متمنيًا لهم السداد والتوفيق ليسهموا في مسيرة التدريب التقني في خدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة التي تقدم كل سبل الدعم والتوجيه المستمر.