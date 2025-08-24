بيئة العرضيات تواصل متابعة حصاد النخيل والحمضيات في المزارع النموذجية

وأوضح مدير المكتب أن الفرق الميدانية تشرف على عمليات الحصاد، وتعمل على رصد جودة المحاصيل، إلى جانب تقديم الإرشادات الزراعية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين نوعيته، بما يعزز من مكانة العرضيات الزراعية ويدعم مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.