بيئة العرضيات تواصل متابعة حصاد النخيل والحمضيات في المزارع النموذجية

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، متابعة أعمال حصاد محصولي النخيل والحمضيات للموسم الحالي في عدد من المزارع النموذجية، شملت مراكز ثريبان، الويد، النمرة، وحلحال.
وأوضح مدير المكتب أن الفرق الميدانية تشرف على عمليات الحصاد، وتعمل على رصد جودة المحاصيل، إلى جانب تقديم الإرشادات الزراعية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين نوعيته، بما يعزز من مكانة العرضيات الزراعية ويدعم مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود وزارة البيئة لدعم المزارعين، والوقوف على احتياجاتهم، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.