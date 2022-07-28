"وكيل أمين العاصمة المقدسة" يُكَرّم إدارة الظواهر السلبية

وكان وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات قد تلقى تقريرًا مفصلًا لما قامت به الإدارة العامة للظواهر السلبية من أعمال وخدمات خلال عام ١٤٤٣هـ، وقد أشاد بما تَضَمّنه التقرير من جهود كبيرة كان لها أكبر الأثر في القضاء على الظواهر السلبية؛ مثنيًا على ما قدموه من جهود مباركة وشَكَرهم على ما يُبدونه من خبرة وإخلاص في العمل، ومتمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد في خدمة هذه الأرض الطاهرة، وحاثًّا إياهم على التفاني من أجل تقديم المزيد