"وكيل أمين العاصمة المقدسة" يُكَرّم إدارة الظواهر السلبية

كرّم وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، منسوبي الإدارة العامة للظواهر السلبية؛ تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة خلال عام ١٤٤٣هـ، وكذلك خلال موسم الحج، والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح أعمال وخدمات الأمانة.
يأتي ذلك حرصًا على تشجيع الكوادر العاملة ودعمهم نحو بذل المزيد من الجهد والعطاء وفي سبيل الارتقاء بمستوى الأعمال المختلفة، وضمن جهود الأمانة في تتويج أعمال العاملين في مختلف الإدارات؛ تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت في إنجاح الخدمات.
وكان وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات قد تلقى تقريرًا مفصلًا لما قامت به الإدارة العامة للظواهر السلبية من أعمال وخدمات خلال عام ١٤٤٣هـ، وقد أشاد بما تَضَمّنه التقرير من جهود كبيرة كان لها أكبر الأثر في القضاء على الظواهر السلبية؛ مثنيًا على ما قدموه من جهود مباركة وشَكَرهم على ما يُبدونه من خبرة وإخلاص في العمل، ومتمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد في خدمة هذه الأرض الطاهرة، وحاثًّا إياهم على التفاني من أجل تقديم المزيد