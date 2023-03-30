"بلدية الأفلاج" تعكف على الانتهاء من أعمال فنية متنوعة لتحسين المشهد الجمالي

تعكف بلدية الأفلاج على العديد من الأعمال الفنية التي تهدف في مجملها إلى تحسين المظهر الجمالي، ورفع مستوى الخدمات؛ منها ما تم إنجازه ومنها ما هو في طور التنفيذ.