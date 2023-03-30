"بلدية الأفلاج" تعكف على الانتهاء من أعمال فنية متنوعة لتحسين المشهد الجمالي

تعكف بلدية الأفلاج على العديد من الأعمال الفنية التي تهدف في مجملها إلى تحسين المظهر الجمالي، ورفع مستوى الخدمات؛ منها ما تم إنجازه ومنها ما هو في طور التنفيذ.
وأنهت الفِرَق الفنية بمتابعة من محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم وبإشراف مباشر من رئيس بلدية الأفلاج المهندس دكتور عيد القرني، أعمال رصف وإنارة بعض الطرقات الرئيسية بمداخل المحافظة وطرقاتها الرئيسية؛ حيث استكملت البلدية المدخل الغربي للمحافظة بطريق الأحمر بالإنارة والرصف؛ وذلك لتحسين المشهد البصري، كما استكملت بجهودها الذاتية إنارة ورصف طريق الريان.
وتأتي تلك الأعمال ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات، وإبراز المظهر الجمالي بتحسين الشوارع والمداخل والإنارة، وتعمل على استكمال الإنارة بجميع الطرق والميادين وتحسينها بالرصف، والعمل على تجميل المشهد الحضري في جميع الأحياء الواقعة بنطاق البلدية.