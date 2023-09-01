أكثر من 200 شاب يعلنون إقلاعهم عن السموم قبل انطلاق مباراة الاتحاد والهلال

وفي التفاصيل، قال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرّمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: تركّز هذه المبادرة التي يرافق فيها فريق الجمعية 10 متطوعين، على التوعية بأخطار التدخين والمخدرات من خلال المعارض المقامة بالملعب. وبين الحمدان أن الجمعية باتت تتواجد في كافة المحافل الرياضية الجماهيرية؛ لأجل توعية الشباب وتحصينهم من مهالك السموم.