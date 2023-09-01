أكثر من 200 شاب يعلنون إقلاعهم عن السموم قبل انطلاق مباراة الاتحاد والهلال

أعلن أكثر من 200 شاب إقلاعهم عن التدخين قبل مباراة الكلاسيكو التي تقام الجمعة، بين فريقَي الاتحاد والهلال، ضمن منافسات دوري روشن في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة، وذلك بعد توعيتهم من فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ضمن مبادرتها التوعوية "ملاعبنا نقية".
وفي التفاصيل، قال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرّمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: تركّز هذه المبادرة التي يرافق فيها فريق الجمعية 10 متطوعين، على التوعية بأخطار التدخين والمخدرات من خلال المعارض المقامة بالملعب. وبين الحمدان أن الجمعية باتت تتواجد في كافة المحافل الرياضية الجماهيرية؛ لأجل توعية الشباب وتحصينهم من مهالك السموم.
وأضاف "الحمدان": إن معارض كفى الثلاثة تصاحبها عيادة متنقلة بدأت منذ الساعات الأولى قبل انطلاق المباراة، حيث زارها ما يقارب 10 آلاف من الجماهير الذين أبدى أكثر من 200 منهم رغبتهم في العلاج وعلى الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء بالتشافي من السموم.
وأعرب الحمدان عن شكره لوزارة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة القيّمة، وخصّ رابطة دوري المحترفين على تعاونها لتوعية الشباب.
وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية في هذا الوطن المبارك تُبدي دوماً تجاوبها واستعدادها للتعاون مع "كفى"؛ لتحقيق الهدف الأسمى، وهو حفظ وسلامة وأمن أبناء وبنات الوطن.
يذكر أن "كفى" عبر فروعها في منطقة مكة المكرّمة تستهدف فئة الشباب من خلال وجودهم في الملاعب، ببرامج وقائية وتثقيفية، وذلك للاستفادة من فرصة شغفهم بالرياضة، وجعل هذا الحدث رياضياً وصحياً في آنٍ واحد.