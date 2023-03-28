أمير عسير يدشن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الحديثة بالشداخة ببيشة

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديثة بمركز الرعاية الصحية في الشداخة ببيشة.
واطّلع على الخدمات الصحية والرعاية الأولية التي يقدمها المركز لأهالي قرية الشداخة ، وكرّم "صحة بيشة" بمناسبة حصولها على المركز الثاني في مؤشرات الزائر السري لعام 2022 م على مستوى المملكة وحصول مستشفى الملك عبدالله على المركز الثاني في منافسة اذهب للأخضر المرتبطة بعدوى الدم على مستوى مستشفيات وزارة الصحة ؛ كما تم تكريم عددٍ من المنشآت التابعة لصحة بيشة لتميزها في مؤشرات الزائر السري.
وأشاد بجهود العاملين بالصحة وما يقومون به لإنجاز المشروعات وتنفيذ البرامج التحولية لتعزيز صحة المجتمع والوقاية ، ورفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضحت "صحة بيشة" أن تدشين مركز الرعاية الصحية بالشداخة، يعد نقلة نوعية لمشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديث، وذلك من خلال خدمات العيادات العامة، وهي : عيادة طب الأسرة ، والصحة المدرسية ، والتطعيمات ، وعيادة الطفل السليم ، ورعاية الأمومة الآمنة ، وخدمة رعاية مرضى الأمراض المزمنة ، وخدمة التثقيف الإكلينيكي وتعزيز الصحة، وصحة البيئة، وعيادة الأمراض السارية، وعيادة طب الأسنان.
وكذلك تم تفعيل 5 مسارات تمثلت في: مسار ارتفاع سكر الدم ، ومسار سرطان الثدي ، ومسار اعتلال الدهون ، ومسار سرطان القولون ، ومسار ارتفاع ضغط الدم.
أما المشروعات المفعّلة بالمركز فتشمل : مشروع طبيب لكل أسرة ، مشروع اعرف أرقامك ، ومشروع الرعاية المحسنة ، ومبادرة الإرشاد النفسي الشامل.
وفيما يخص الأنظمة الإلكترونية المفعّلة في المركز فهي : نظام ملف إلكتروني ، ونظام موعد ، ونظام وصفتي ، ومنصة صحة ، وبرنامج مستعد.
وقدم مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" بدوره شكرهُ وتقديرهُ لأمير منطقة عسير على ما يوليه من اهتمام ودعم غير محدود في جميع المجالات، كما تقدم الشهراني بالشكر الجزيل لوزير الصحة لدعمه ومتابعته المستمرة لتجويد الخدمات الصحية بالمنطقة.