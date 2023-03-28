أمير عسير يدشن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الحديثة بالشداخة ببيشة

وأوضحت "صحة بيشة" أن تدشين مركز الرعاية الصحية بالشداخة، يعد نقلة نوعية لمشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديث، وذلك من خلال خدمات العيادات العامة، وهي : عيادة طب الأسرة ، والصحة المدرسية ، والتطعيمات ، وعيادة الطفل السليم ، ورعاية الأمومة الآمنة ، وخدمة رعاية مرضى الأمراض المزمنة ، وخدمة التثقيف الإكلينيكي وتعزيز الصحة، وصحة البيئة، وعيادة الأمراض السارية، وعيادة طب الأسنان.