أمانة العاصمة المقدسة تنجز أكثر من 94 ألف خدمة خلال نوفمبر 2025

وأفادت أنها عملت على إصدار (592) رخصة إنشائية، و(5,699) رخصة تجارية، و(1,225) قرارًا مساحيًا، و(11,859) خدمة لعملاء الأمانة، و(11,729) حفرية منجزة، كما نفّذت (62,960) زيارة رقابية ميدانية خلال الفترة ذاتها.