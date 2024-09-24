نائب أمير الشرقية: كلنا فخر واعتزاز بإنجازات الوطن في ظل القيادة الحكيمة

نظمت إمارة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حفلًا لموظفيها، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز.
صاحب الحفل إقامة معرض، بمشاركة هيئة التراث ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وفرق كشافة الإدارة العامة للتعليم بالشرقية، وعدد من أبناء وبنات الشهداء والمبدعين في المنطقة بمجالات مختلفة.
وقال نائب أمير المنطقة الشرقية: إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يعد ذكرى مهمة نستذكر معها توحيد هذه البلاد العظيمة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز.
وأضاف: "كلنا فخر واعتزاز بالإنجازات التي حققها الوطن، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وبتراثنا وإرثنا في ظل النماء والأمن والأمان".
حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبدالله بن عبيد الحربي، ومسؤولو الإمارة.