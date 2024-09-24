نائب أمير الشرقية: كلنا فخر واعتزاز بإنجازات الوطن في ظل القيادة الحكيمة

نظمت إمارة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حفلًا لموظفيها، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز.