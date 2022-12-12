محافظ العارضة يزور أسرة "الحريصي" ويُقدِّم واجب العزاء في فقيدهم

قام محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي مساء أمس بزيارة عزاء ومواساة لأسرة وأبناء الشيخ محمد بن حسن الحريصي -رحمه الله- وذلك بمنزلهم بمركز الحميراء، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض. ورافق الريثي في الزيارة رؤساء المراكز بالمحافظة، ورئيس البلدية، وعدد من مشايخ المحافظة.