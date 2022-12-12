محافظ العارضة يزور أسرة "الحريصي" ويُقدِّم واجب العزاء في فقيدهم

قام محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي مساء أمس بزيارة عزاء ومواساة لأسرة وأبناء الشيخ محمد بن حسن الحريصي -رحمه الله- وذلك بمنزلهم بمركز الحميراء، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض. ورافق الريثي في الزيارة رؤساء المراكز بالمحافظة، ورئيس البلدية، وعدد من مشايخ المحافظة.
وأعرب "الريثي" عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.
ونوَّه بجهود الفقيد، وما قدمه في خدمة دينه ووطنه، وما قام به من أعمال خير ومساعٍ للإصلاح في المجتمع.
فيما عبَّر حسن محمد الحريصي، ابن الفقيد، نيابة عن أفراد أسرتهم كافة، عن خالص شكرهم وتقديرهم.