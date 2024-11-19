من الابتكار للأسواق.. جامعة الملك خالد تحتفي بمشاريعها في ملتقاها السنوي لريادة الأعمال

شهد رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بحضور أمين منطقة عسير، المهندس عبدالله بن مهدي الجالي، اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات اليوم الأول للملتقى السنوي لريادة الأعمال في المدينة الجامعية بالفرعاء، الذي تنظمه وكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية ممثلة بمركز ريادة الأعمال.
وبدأت الفعاليات بجولة على المعارض المصاحبة للملتقى، اطلع خلالها معاليه على أبرز المشاريع الريادية والابتكارات الطلابية التي تدعمها الجامعة، إضافة إلى البرامج والخدمات المقدمة من مركز ريادة الأعمال وشركائه.
وفي التفاصيل، أكد وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية، الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، في كلمته بالافتتاح التزام الجامعة بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب والشابات من إنشاء مشاريع ريادية نوعية. وأشار إلى أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي ارتفعت من 20% قبل إطلاق رؤية السعودية 2030 إلى 35% في العام الحالي 2024، كما انخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%؛ ما يعكس التقدم في تحقيق مستهدفات الرؤية.
وأوضح أن جامعة الملك خالد ممثلة في مركز ريادة الأعمال ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات من خلال تقديم مجموعة من الخدمات، منها التدريب، والتوجيه، والدعم الفني والمالي، والتسويق.. كما أشار إلى أن المركز قدَّم خدماته لـ 2855 مستفيدًا خلال العام الجاري، إلى جانب تنظيم 86 برنامجًا تدريبيًّا ومعسكرات وهاكاثونات؛ لتعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال.
وسلَّط الدكتور الحديثي الضوء على إنجازات طلاب الجامعة الذين حصدوا 16 جائزة عالمية في مسابقات الابتكار وريادة الأعمال، وأسهمت حاضنات الجامعة في إطلاق 17 مشروعًا تجاريًّا. وأوضح أن هناك 57 مشروعًا حاليًا قيد الاحتضان بدعم مالي يتجاوز 2.5 مليون ريال سعودي، وهي في طريقها للخروج إلى الأسواق قريبًا. كما أعلن أن مركز الأعمال بالجامعة حصل مؤخرًا على المركز الثاني بوصفه أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي، وهو إنجاز متميز، يُبرز كفاءة المركز في تقديم خدماته ودعمه للمشاريع الريادية.
بدوره، ألقى مدير مركز ريادة الأعمال، الدكتور ماجد بن عبدالله العظيمان، كلمةً أوضح فيها أن المشاريع المحتضنة حصدت 16 ميدالية عالمية و21 جائزة خاصة من جهات مانحة؛ ما يعكس نجاحها وتميُّزها.
وشهدت الفعاليات استعراض قصص نجاح مشاريع خرجت من حاضنات الجامعة، أبرزها سبعة عشر مشروعًا تجاريًّا ناجحًا. كما تم تسليط الضوء على المشاريع المحتضنة حاليًا، التي من المتوقع أن تنطلق قريبًا إلى الأسواق. كما شهدت الفعاليات انعقاد الجلسة الحوارية للملتقى، التي حملت عنوان "عسير وجهة مستقبل ريادة الأعمال والاستثمار".
واختُتمت فعاليات اليوم الأول بحفل تكريم للمتميزين في ريادة الأعمال، تم فيه تكريم أصحاب المشاريع الريادية الناجحة والمبادرات الابتكارية، إضافة إلى فِرق العمل التي ساهمت في تنظيم الملتقى. كما تتواصل فعاليات الملتقى غدًا الأربعاء بجلسات حوارية متخصصة وورش عمل، تهدف إلى تعزيز مهارات رواد الأعمال، وتطوير أفكارهم. كما سيشهد اليوم الثاني استمرار تقديم الجلسات الاستشارية بالتعاون مع الشركاء.