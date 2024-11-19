من الابتكار للأسواق.. جامعة الملك خالد تحتفي بمشاريعها في ملتقاها السنوي لريادة الأعمال

وسلَّط الدكتور الحديثي الضوء على إنجازات طلاب الجامعة الذين حصدوا 16 جائزة عالمية في مسابقات الابتكار وريادة الأعمال، وأسهمت حاضنات الجامعة في إطلاق 17 مشروعًا تجاريًّا. وأوضح أن هناك 57 مشروعًا حاليًا قيد الاحتضان بدعم مالي يتجاوز 2.5 مليون ريال سعودي، وهي في طريقها للخروج إلى الأسواق قريبًا. كما أعلن أن مركز الأعمال بالجامعة حصل مؤخرًا على المركز الثاني بوصفه أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي، وهو إنجاز متميز، يُبرز كفاءة المركز في تقديم خدماته ودعمه للمشاريع الريادية.