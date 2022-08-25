"الأمر بالمعروف" تقيم لقاء حول "محاسن الدولة السعودية" ضمن حملة "اعتزاز"

نفذت وحدة الأمن الفكري في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقاءً بعنوان "محاسن الدولة السعودية.. حملة اعتزاز أنموذجًا" لمنسوبي هيئة مدينة الرياض، وذلك ضمن حملة "اعتزاز"؛ حيث أداره رئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ محمد بن مروعي خواجي، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.
وفي التفاصيل: أوضح الشيخ "خواجي" خلال اللقاء، محاسن هذه الدولة، عبر العديد من المحاور التأصيلية؛ منها فقه الانتماء والمواطنة، مؤكدًا على دور أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة على مر التاريخ، ونصرتهم للتوحيد والعقيدة، إلى عهدنا الحاضر عهد خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وثمن الشيخ عبدالله الشبانات كلمة الشيخ محمد خواجي التوجيهية، وشكر "مركز الملك سلمان الاجتماعي" لاستضافة اللقاء، وقدم درعًا تذكاريًّا للمركز، استلمه عبدالله بن عبدالرحمن النزهان مدير الخدمات المساندة بمركز الملك سلمان الاجتماعي.
يذكر أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتطوير الجوانب العلمية والعملية لمنسوبي الرئاسة العامة.