"الأمر بالمعروف" تقيم لقاء حول "محاسن الدولة السعودية" ضمن حملة "اعتزاز"

وفي التفاصيل: أوضح الشيخ "خواجي" خلال اللقاء، محاسن هذه الدولة، عبر العديد من المحاور التأصيلية؛ منها فقه الانتماء والمواطنة، مؤكدًا على دور أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة على مر التاريخ، ونصرتهم للتوحيد والعقيدة، إلى عهدنا الحاضر عهد خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، حفظهما الله.