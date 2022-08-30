بدء برنامج تهيئة المستجدات لأكثر من 650 متدربة بالكلية التقنية للبنات بالرياض

بدأت الكلية التقنية للبنات بالرياض، اليوم، برنامج تهيئة المستجدات في الكلية البالغ عددهن (656) متدربة، وذلك بعد اكتمال وجاهزية المرافق والقاعات والمعامل، ونظام الفصول الثلاثة.