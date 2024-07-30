جدة.. توثيق 76 مبادرة لكفاءة الإنفاق على منصة الهيئة "إكسبرو"

واستعرضت الورشة نحو ٩ من الآليات لاحتساب الأثر المالي لمبادرات كفاءة الإنفاق، المعمول بها في الأمانة. وشملت ورشة العمل، عرض دليل آلية احتساب الأثر المالي لمبادرات كفاءة الإنفاق، الذي أطلقته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، وأبرز أدوار ومسؤوليات أصحاب العلاقة في دورة التقارير الربعية لكفاءة الإنفاق، إلى جانب بطاقات آليات احتساب الأثر المالي في مبادرات كفاءة الإنفاق، إضافة إلى عرض نماذج عملية في الأمانة لآليات احتساب الأثر المالي، وكيفية مراجعة وتوثيق الأثر المالي، وأفضل الممارسات في إعداد التقارير لضمان تحقيق المستهدفات.