جدة.. توثيق 76 مبادرة لكفاءة الإنفاق على منصة الهيئة "إكسبرو"

كشفت مخرجات ورشة أقيمت اليوم بمقر أمانة محافظة جدة، عن نجاح الأمانة في توثيق ٧٦ مبادرة لكفاءة الإنفاق، على منصة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، وذلك ضمن جهود الأمانة لمواكبة رؤية المملكة وتحقيق مستهدفاتها لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وتضمنت تصنيفات المبادرات الموثقة دون التأثير على جودة الخدمات "الخفض في قيمة العقود، وتفادي تكاليف مستقبلية، وخفض كل من الاعتمادات السنوية على البنود التشغيلية واستهلاك الكهرباء والوقود والاتصالات، إضافة إلى مبادرات أخرى متنوعة".
واستعرضت الورشة نحو ٩ من الآليات لاحتساب الأثر المالي لمبادرات كفاءة الإنفاق، المعمول بها في الأمانة. وشملت ورشة العمل، عرض دليل آلية احتساب الأثر المالي لمبادرات كفاءة الإنفاق، الذي أطلقته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، وأبرز أدوار ومسؤوليات أصحاب العلاقة في دورة التقارير الربعية لكفاءة الإنفاق، إلى جانب بطاقات آليات احتساب الأثر المالي في مبادرات كفاءة الإنفاق، إضافة إلى عرض نماذج عملية في الأمانة لآليات احتساب الأثر المالي، وكيفية مراجعة وتوثيق الأثر المالي، وأفضل الممارسات في إعداد التقارير لضمان تحقيق المستهدفات.
وتطرق كل من "المشرف العام على برنامج كفاءة الإنفاق في الأمانة المهندس عمار كاشقري، ومدير عام المشاريع وكفاءة الإنفاق المهندس عمرو بانا"، إلى التعريف بمبادرات كفاءة الإنفاق وأهميتها، والمفاهيم الرئيسة المتعلقة باحتساب الأثر المالي بشكل حسابي وتفصيلي.
واستهدفت ورشة عمل "آليات احتساب الأثر المالي في مبادرات كفاءة الإنفاق"، التي نظمتها الإدارة العامة للمشاريع وكفاءة الإنفاق بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية، كلًا من "الوكلاء، ومدراء العموم، وممثلي كفاءة الإنفاق" في أمانة محافظة جدة.