بلدية تيماء تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بحديقة السور الأثري

أنهت بلدية محافظة تيماء، استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي، وذلك بحديقة السور الأثري على مدى يومين، ابتداءً من اول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444.
وأوضح مدير إدارة التواصل المؤسسي فواز العنزي أن البلدية أنهت عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم جملة من الفعاليات والبرامج المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها.
واضاف العنزي أن الفعاليات تشمل مشاركة للفرق الشعبية بالعرضة السعودية والسامري، ومشاركة معرض حكاية طفولة ومتحف أبو عطالله التراثي، إضافة إلى مسرح الطفل والمسابقات الشعبية وتوزيع هدايا للأطفال، ودوار العيدية ومشاركة مجتمعيه مقدمة من الإعلامي بدر الجبل، ضمن فعاليات مسرح الطفل، مبيناً أن المهرجان يستهدف مختلف الفئات العمرية.
يذكر أن إقامة فعاليات الاحتفال بعيد الفطر بحديقة السور الأثري تأتي في سياق إظهار المعالم الأثرية بالمحافظة, حيث إن السور من المعالم الرئيسية بالمحافظة ويحيط بمدينة تيماء القديمة من جميع الجهات، ويمتد لمسافة 15 كيلومتراً، وهو مشيّد من الحجارة في معظم الأجزاء، ومن الطين في أجزاء أخرى، ويبلغ ارتفاعه حالياً في بعض الأجزاء أكثر من عشرة أمتار، ويقل ارتفاعه في بعض الأجزاء حتى يصل إلى المتر الواحد تقريباً, وعرض السور يتراوح ما بين المتر والمترين، ويعود تاريخ بنائه إلى الألف الثاني قبل الميلاد.