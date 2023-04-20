بلدية تيماء تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بحديقة السور الأثري

يذكر أن إقامة فعاليات الاحتفال بعيد الفطر بحديقة السور الأثري تأتي في سياق إظهار المعالم الأثرية بالمحافظة, حيث إن السور من المعالم الرئيسية بالمحافظة ويحيط بمدينة تيماء القديمة من جميع الجهات، ويمتد لمسافة 15 كيلومتراً، وهو مشيّد من الحجارة في معظم الأجزاء، ومن الطين في أجزاء أخرى، ويبلغ ارتفاعه حالياً في بعض الأجزاء أكثر من عشرة أمتار، ويقل ارتفاعه في بعض الأجزاء حتى يصل إلى المتر الواحد تقريباً, وعرض السور يتراوح ما بين المتر والمترين، ويعود تاريخ بنائه إلى الألف الثاني قبل الميلاد.